W szkole pod Nową Solą wielkie święto. Uczniowie mają w końcu salę gimnastyczną. Korzystać będą też pozostali mieszkańcy wsi

Szkoły w gminie Nowa Sól. Dotąd nie było sali gimnastycznej

– To dla nas wyjątkowa chwila. Czekaliśmy na to bardzo długo. Szkoła działa 78 lat i do tej pory bez sali gimnastycznej – podkreśla Beata Artwińska, dyrektor Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Lubieszowie. Uczniowie mieli lekcje wychowania fizycznego w małym pomieszczeniu w piwnicy. Teraz mają do dyspozycji pełnowymiarową salę gimnastyczną. Linie wyznaczają boiska do piłki koszykowej, siatkowej, ręcznej i minipiłki nożnej. Inwestycja obejmuje również wyposażenie sali gimnastycznej, siłowni, szatni i pozostałych pomieszczeń w meble i potrzebne urządzenia.

Dyrektorka szkoły podkreśla też znakomity wygląd budynku z zewnątrz. Uwagę zwraca mural przedstawiający dwóch zawodników grających w piłkę nożną. Taki wizerunek zdobił też duży tort przygotowany dla uczestników piątkowej uroczystości otwarcia obiektu.