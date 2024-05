W Witkowie koło Szprotawy pasjonaci odkryli kamienny drogowskaz

- Kiedyś w tym miejscu znajdowało się rozwidlenie drogi wiodącej z kierunku Szprotawy - opowiada Maciej Boryna Z Muzeum Ziemi Szprotawskiej. - Trakt do Witkowa to obecna droga powiatowa o nawierzchni asfaltowej, natomiast trakt do Borowiny to droga szutrowa prowadząca przez lasy Nadleśnictwa Szprotawa.