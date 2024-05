Weekend z lubuskimi emocjami sportowymi. Startowali żużlowcy, zapaśnicy i szczypiorniści

ŻUŻEL

Dwaj gorzowianie przepadli w eliminacjach IMP Jakub Miśkowiak i Oskar Paluch ze Stali Gorzów odpadli z rywalizacji w Indywidualnych Mistrzostwach Polski. W zaległym ćwierćfinale w Gdańsku Miśkowiak zajął 6. miejsce, gromadząc 10 punktów. O braku awansu przesądził ostatni bieg, w którym żużlowiec gorzowskiego klubu przyjechał za Krzysztofem Kasprzakiem i to utytułowany zawodnik Wybrzeża Gdańsk zapewnił sobie udział w dodatkowym biegu o ostatnie miejsce, premiowane wejściem do IMP Challenge. Paluch w trzech pierwszych biegach zgromadził tylko 2 punkty i wycofał się z dalszej rywalizacji.

ZAPASY

Siedem medali Lubuszan w młodzieżowych MP

Siedem krążków zdobyli reprezentanci lubuskich klubów podczas Międzynarodowych Mistrzostw Polski do lat 20, które odbyły się w Kostrzynie nad Odrą. Złoty medal zdobył Kacper Sobczyk z miejscowego UKS Jedynka w kategorii do 55 kg, a brązowy w kategorii jego klubowy kolega Nataniel Troczyński. Po srebro sięgnęli Mateusz Borysewicz-Woźnicki z SKF Olimp Kostrzyn nad Odrą w kategorii do 77 kg i Gracjan Gwozdowski z UKS ZST Lubsko, walczący w kategorii 130 kg. Trzy brązowe medale wywalczyli zawodnicy Agrosu Żary: Gracjan Jedut w kategorii do 60 kg, Wojciech Kuźmiak w kategorii do 63 kg i Jurij Buławczenko w kategorii do 87 kg.