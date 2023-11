W Żaganiu doszło do tragicznego wypadku przy pracy. Zginął 42-letni mężczyzna. Aktualizacja

- W sprawie trwają czynności zmierzające do ustalenia wszystkich okoliczności tego zdarzenia - informuje sierżant sztabowy Arkadiusz Szlachetko, oficer prasowy żagańskiej policji. - Decyzją Prokuratora Rejonowego w Żaganiu ciało zostało zabezpieczone do sekcji.

Co to jest wypadek przy pracy?

Wypadek przy pracy to nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą: