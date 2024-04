Rabusie w Otyniu włamali się do domu i ukradli sejf z kosztownościami. Są już w rękach policji, przyznali się do winy

W sobotę (6 kwietnia) oficer dyżurny nowosolskiej jednostki został powiadomiony o włamaniu do jednego z domów jednorodzinnych na terenie gminy Otyń. Na miejsce zdarzenia udał się patrol, który potwierdził zgłoszenie. Okazało się, że pod nieobecność mieszkańców złodzieje weszli do domu i przywłaszczyli sobie łup.

Zebrany przez śledczych materiał dowodowy pozwolił na przedstawienie zatrzymanym zarzutów. Wszyscy przyznali się do winy. Okazało się, że 47-latek działał w warunkach recydywy i ma na swoim koncie również inne przestępstwa. Sąd przychylił się do wniosku Prokuratury i aresztował go na okres 3 miesięcy. Ponadto posiadał w miejscu zamieszkania ponad 50 gram środków psychotropowych. Za kradzież z włamaniem w warunkach „recydywy” grozi im kara do 15 lat pozbawienia wolności.