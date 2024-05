W Żaganiu odnaleziono stuletni pomnik lotników! Trafił do Muzeum Obozów Jenieckich

Przy wjeździe na teren Muzeum Obozów Jenieckich w Żaganiu stoi kamień. Kiedyś był on częścią większego pomnika, ale po II wojnie światowej jego elementy przepadły. Zostały odnalezione dopiero niedawno, na terenie zamkniętej strzelnicy wojskowej i znów trafiły do muzeum. - Kamienie na razie leżą przy budynku - wyjaśnia Marek Łazarz, dyrektor MOJ. - Jeszcze nie zapadła decyzja, jak zostaną wyeksponowane. Na kamieniach są wyryte nazwiskach zmarłych tragicznie lotników, a na jednym z nich kiedyś było śmigło. Tuż obok leżą kamienie poświęcone żołnierzom Armii Radzieckiej, które zostaną przeniesione na cmentarz przy ul. Kożuchowskiej.

Aż trzy wypadki lotnicze w Żaganiu

W miejscu obecnego muzeum, kiedyś było niewielkie lotnisko. Do wspominanego przez dyrektora wypadku doszło w 1925 roku. Rok później zginął kolejny pilot, a w 1934 roku doszło do zderzenia dwóch niewielkich samolotów. Wówczas zginęły cztery osoby. Jeden samolot spadł w parku, drugi dosłownie, od dachu w dół wbił się w kamienicę w centrum miasta. W archiwach są nawet zdjęcia z tamtych czasów.

Mieszkańcy dawnego Żagania upamiętnili pilotów, ale po II wojnie światowej pomnik został gdzieś wywieziony i zdekompletowany. - Znaleźliśmy go na wojskowej strzelnicy, ale początkowo nie wiedzieliśmy, co symbolizuje, bo leżał napisami do ziemi - dodaje dyrektor.