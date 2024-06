W poniedziałek wyjedzie na ulice Zielonej Góry Tramwaj zwany pożądaniem. To akcja profilaktyczna studentów

Tramwaj zwany pożądaniem w Zielonej Górze pojedzie w poniedziałek, 3 czerwca, w godzinach 12:00-15:00. Będą to autobusy linii 0 oraz 8 w kierunku kampusu. Na pasażerów czeka mnóstwo dobrej zabawy, rozmowy z wolontariuszami – edukatorami...

– To już trzynasta edycja ogólnopolskiej kampanii „Tramwaj zwany Pożądaniem” organizowanej przez Międzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny IFMSA-Poland! Nie mogło zabraknąć Zielonej Góry wśród miast, na ulicach których pojawiają się pojazdy komunikacji miejskiej ze studentami medycyny na pokładzie, edukującymi rówieśników o chorobach przenoszonych drogą płciową. Cel: zmienić sposób myślenia Polaków i zachęcić ich do podejmowania bezpieczniejszych zachowań oraz do testowania się w kierunku zakażeń. Kampania finansowana jest z grantu uzyskanego przez IFMSA w konkursie Pozytywnie Otwarci.

Tramwaj zwany pożądaniem w Zielonej Górze pojedzie w poniedziałek, 3 czerwca, w godzinach 12:00-15:00. Będą to autobusy linii 0 oraz 8 w kierunku kampusu. Na pasażerów czeka mnóstwo dobrej zabawy, rozmowy z wolontariuszami – edukatorami z IFMSA-Poland, którzy będą mówić o drogach przenoszenia HIV oraz profilaktyce, a także poinformują, gdzie można bezpłatnie i anonimowo zrobić test w kierunku zakażenia tym wirusem. A będzie to np. stoisko na kampusie B przy ul. Wojska Polskiego, gdzie w tym samym dniu między 15:00 a 19:00 będzie testowanie na HIV, ale też quizy z nagrodami. Będzie też można porozmawiać z wolontariuszami na temat chorób przenoszonych drogą płciową oraz dostać tramwajowe gadżety.

Rośnie liczba chorych

To niezwykle ważna akcja, ponieważ liczba osób z diagnozą infekcji przenoszonych drogą płciową, w tym szczególnie HIV, rośnie z roku na rok. Wstępne dane NIZP PZH PIB pokazują, że w 2023 r. stwierdzono niemal 3 tysiące nowo wykrytych przypadków HIV! Co gorsza, osoby seropozytywne często nie zdają sobie sprawy ze swojego zakażenia, a jak mówią specjaliści przebadało się w kierunku tego zakażenia nadal niewiele więcej niż 10% Polek i Polaków. Tymczasem szybka diagnoza i podjęcie terapii to klucz do sukcesu, jeśli chodzi o zdrowie pacjenta.

Testy anonimowe i bezpłatne

- Wielu zakażonych HIV Polaków nadal nie zdaje sobie sprawy, że są seropozytywni, nie leczy się i może roznosić wirus. Dlatego zachęcam każdego do zrobienia testu na HIV chociaż raz w życiu. Skuteczne leczenie antyretrowirusowe i jego upowszechnienie sprawiło, że pozytywny wynik testu na HIV przestał być wyrokiem śmierci, a sam wirus stał się jedną z wielu chorób przewlekłych. Test wykonany podczas akcji profilaktycznych takich jak Tramwaj zwany Pożądaniem, czy bezpłatnie i anonimowo w Punktach Konsultacyjno-Diagnostycznych, może uratować życie. Warto dodać, że punkty te można znaleźć praktycznie w każdym większym mieście (w Zielonej Górze przy ul. Niepodległości 1), a ich adresy są na stronach www.aids.gov.pl oraz www.leczhiv.pl – mówi Szymon Grzesik z IFMSA-Poland, koordynator ogólnopolski projektu Tramwaj Zwany Pożądaniem.

Pozytywnie Otwarci

- Tramwaj zwany Pożądaniem to ważna akcja. Skierowana do młodzieży, ale popularna nie tylko wśród młodych. Dzięki niej co roku o tym, jak unikać HIV oraz jak leczyć zakażenie dowiadują się tysiące ludzi w całej Polsce. Cieszę się, że możemy ponownie wspierać studentów kierunków medycznych w ich akcji łączącej edukację z dobrą zabawą – powiedział Paweł Mierzejewski z Gilead Sciences, koordynator programu Pozytywnie Otwarci.

Pozytywnie Otwarci to najstarszy nieprzerwanie działający projekt grantowy skupiający się na edukacji i profilaktyce zakażeń HIV, a także promocji wiedzy o możliwościach normalnego życia z wirusem. Konkurs otwarty jest dla instytucji, które chciałyby prowadzić lub już prowadzą programy w obszarach edukacji i aktywizacji, a także profilaktyki i diagnostyki HIV/AIDS. Partnerami Programu są Prezydent m.st. Warszawy, Krajowe Centrum ds. AIDS, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – PZH, „Służba Zdrowia”, wydawnictwo Termedia oraz firma Gilead Sciences, która od 2011 roku przeznaczyła niemal 3 miliony złotych na granty pozwalające realizować projekty konkursowe.

