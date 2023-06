W Zielonej Górze i okolicach wypadek goni wypadek. Jedna osoba zginęła, są ranni. Policja apeluje o rozwagę na drogach!

Tylko we wtorek, 27 czerwca, na terenie powiatu zielonogórskiego doszło do czterech wypadków drogowych. Nad ranem, w Wilkanowie kierujący pojazdem marki peugeot, 28-letni mężczyzna, jadąc od Zielonej Góry w kierunku miejscowości Świdnica, nie dostosował prędkości do warunków drogowych. Doprowadził do wywrócenia się pojazdu, w wyniku czego 32-letnia pasażerka doznała poważnych obrażeń. Kierowca był pijany! Ponadto w trakcie prowadzonych czynności policjanci znaleźli w samochodzie środki odurzające należące do kierującego. 28-latek został zatrzymany.