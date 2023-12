W Zielonej Górze rozpoczął się Jarmark Bożonarodzeniowy. Zobacz, co tu można kupić! |WIDEO I ZDJĘCIA

Unikalne prezenty, dekoracje i ozdoby choinkowe można kupować na Jarmarku Bożonarodzeniowym w Zielonej Górze, który ruszył w piątek, 15 grudnia. Handel w okolicy ratusza potrwa kilka dni.

Odwiedziliśmy m.in. stoisko z ozdobami na choinkę, które powstają na szydełku.

– To wszystko to prace moich rąk. Takiego aniołka robię w międzyczasie. Nie mam tak, że siadam i robię. Muszę coś zrobić, a to tu, a to tu. I w międzyczasie coś zrobię. Ktoś powiedział, że mam dużo międzyczasu – opowiada Janina Wolańska z Rękodzieła Zielonogórskiego, która wykonuje m.in. obrusy, serwety i firanki.