Las w śródmieściu? Tak! Powstała tu nie tylko Leśna Osada. To finał akcji w Zielonej Górze. Zobacz, co się działo!

Skąd się wziął pomysł na Ekochoinkę? Ano właśnie z braku pomysłu. Dr Ewelina Fabiańczyk z Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych przypomina, że w 2018 roku po raz pierwszy leśnicy przywieźli olbrzymią, żywą choinkę. To świąteczny prezent dla mieszkańców Zielonej Góry. Cieszyła ona ich oczy w okresie świąteczno-noworocznym. No ale co z nią zrobić potem? Wówczas padła propozycja, by posłużyła jeszcze zwierzętom jako pokarm czy nawóz do ziemi. I tak od lat prowadzona jest już akcja, podczas której także mieszkańcy mogą oddać swoje choinki ekopatrolowi, który jeździ po całym mieście.