Warta Gorzów przegrała mecz trzeciej ligi z Zagłębiem II Lubin w ostatniej minucie, z rzutu karnego

Warta Gorzów - Zagłębie II Lubin 1:2 (1:1)

Bramki: Posmyk (13 - karny) - Dudziński 2 (37, 90 - karny).

Warta: Lech - Stawikowski, Sikorski, Śledzicki, Nowakowski - Mikołajczak (od 83 Poniedziałek), Szulc (od 83 Szałas), Siwiński - Hirsz (od 69 Surożyński), Krauz, Posmyk (od 69 Bielawski).

Do 92 min było 1:1 i wydawało się, że spotkanie zakończył się podziałem punktów. Ale to w tej minucie faulowany w polu karnym gorzowian był Jakub Sypek, a jego klubowy kolega Daniel Dudziński mocnym strzałem w prawy róg bramki Kamila Lecha dał z jedenastu metrów komplet "oczek" rezerwom ekstraklasowca. To było drugie trafienie kapitana "Miedziowych". To on wyrównał w 37 min po tym, jak miał przed sobą jedynie Lecha i uderzył piłkę obok jego nogi w długi róg. Za to gol dla bordowo-granatowych też padł po przewinieniu w jedenastce. Skutecznym jej egzekutorem w 13 min był Paweł Posmyk, który posłał futbolówkę w środek, a Marcin Furtak rzucił się w lewo.