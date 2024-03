Wciąż nie odnaleziono zaginionej kobiety ze Słubic. Służby sprawdzają m.in. nadbrzeże i koryto rzeki. Wykorzystują specjalistyczny sprzęt

- Takie właśnie zgłoszenie wpłynęło do słubickich policjantów. Od poniedziałku (25 marca) prowadzą oni intensywne działania mające na celu znalezienie 42-latki. Po otrzymaniu zgłoszenia o zaginięciu kobiety ogłoszono alarm dla jednostki. Na miejsce zostały skierowane patrole, w tym także przewodnicy z psami służbowymi z Komendy Powiatowej Policji we Wschowie. Działania policjantów wspomagali także funkcjonariusze Ochotniczej Straży Pożarnej ze Słubic i Golic. Do poszukiwań włączyła się Cywilna Grupa Poszukiwawczo- Ratownicza Zbąszynek - informuje starszy aspirant Ewa Murmyło z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.