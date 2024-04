Weekendowe starty lubuskich sportowców. Grali w halach i... na pływalni

PIŁKA RĘCZNA

Stilon Gorzów przegrał trzeci mecz i zakończył sezon

W trzecim meczu drugoligowego play offu Agencja Inwestycyjna Stilon przegrała w Arenie Gorzów z CUK Aniołami Toruń 2:3 (22:25, 25:18, 15:25, 25:13, 13:15). Ponieważ dwa pierwsze mecze również wygrali torunianie, to oni zwyciężyli w całej rywalizacji 3:0 i awansowali do półfinałowego turnieju o wejście do Tauron 1 Ligi. Gorzowianie zakończyli sezon.