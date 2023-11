Wiatraki w Zabłociu w gminie Jasień? Mieszkańcy ostro sprzeciwiają się tej inwestycji

Czego się boją

- Boimy się eksperymentu, bo to jest eksperyment - mówi Damian Mekwiński, mieszkaniec Zabłocia. - To pierwsza taka inwestycja 250 - metrowych wiatraków w Polsce i jeszcze w środku lasu. Będzie duży hałas to 35 decybeli, ogromne oddziaływanie na środowisko. To jest umowa długoterminowa na trzydzieści lat, a firma, która chce ją postawić, działa w Polsce od kilkunastu lat. Mamy obawy, czy to jest zaufana firma.