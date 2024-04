Wicewojewoda lubuski Dariusz Popławski złożył rezygnację. Dlaczego?

Dariusz Popławski nie jest już pierwszym wicewojewodą lubuskim. Na to stanowisko został powołany trzynaście tygodni temu z rekomendacji partii Polska 2050 Szymona Hołowni. Teraz złożył rezygnację - poinformował w poniedziałek po południu Lubuski Urząd Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim. Na ręce wojewody lubuskiego trafiło pismo, w którym Dariusz Popławski informuje, że pełnienia tej funkcji zrzeka się z powodów osobistych.

W krótkim uzasadnieniu napisał, że jest to spowodowane względami osobistymi. Pan wicewojewoda miał być tu dzisiaj z nami, ale nie udało mu się dojechać do urzędu. W związku z zaistniałą sytuacją, dzisiaj przed południem wojewoda lubuski skierował do premiera wniosek o odwołanie wicewojewody, ponieważ zgodnie z procedurą decyzję w sprawie przyjęcia rezygnacji Dariusza Popławskiego będzie podejmował właśnie Prezes Rady Ministrów, który powołuje i odwołuje również wicewojewodów. Po akceptacji tego wniosku rozpocznie się procedura powołania nowego wicewojewody - wyjaśnia dyrektor Biura Wojewody Lubuskiego, Sławomir Pawlak.