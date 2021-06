Więcej kibiców na stadionach żużlowych? Stal Gorzów chce skorzystać z takiej możliwości

- Szkoda, że przepisy nie są spójne, bo dlaczego jest tak, że stadiony można wypełniać jedynie w 25-procentach, a hale aż w 50-procentach – dziwi się Marek Grzyb. - Być może rozporządzenia są przygotowywane w pośpiechu, bo niekiedy brakuje w nich logiki. Ale my na pewno zrobimy wszystko, by na mecze Stali mogło wejść więcej kibiców niż do tej pory. Kibice są głodni emocji, a cały czas mają prawo czuć się odizolowani od wydarzeń sportowych. Czas najwyższy to zmienić.