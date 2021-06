Wiedzieliście, że mamy w Lubuskiem "Afrykę"? To miejsce warto odwiedzić!

Odkąd miasto Żary, będąc jeszcze nazywanym Sorau, przed ponad stu laty stworzyło wokół siebie „Zielony Las”, miejsce to trwa nieprzerwanie, zapraszając na swój obszar. Aktualnie leśnictwo „Zielony Las” to jedno z trzynastu tworzących Nadleśnictwo Lipinki. Mimo jednak tego, że z definicji jest to las gospodarczy, to jego dawny charakter jako obszaru wypoczynkowo-rekreacyjnego nie tylko został zachowany, ale jest cały czas wzbogacany o kolejne elementy i obiekty. Na przestrzeni ostatnich kilku lat udało się bądź to wydźwignąć z ruiny dawne obiekty historyczne (wieża widokowa z XIX wieku), bądź przywrócić możliwość dotarcia do tych, które pozostawały zaszyte w leśnej gęstwinie. Aby do nich wszystkich swobodnie móc dotrzeć spacerując lub jadąc rowerem, wybudowaliśmy kilkadziesiąt kilometrów leśnych duktów i dróg. Mnogość tras spacerowo-rowerowych, turystów eksplorujących leśne atrakcje Zielonego Lasu po raz pierwszy, może napawać obawą o trudność w odnalezieniu się w ich „plątaninie”. Uspokajamy jednak, że ich ilość przekłada się także na ich bezpieczeństwo. Zapewniamy, że zawsze w niedługim czasie, czy to z pomocą leśnych drogowskazów, czy aplikacji Bank Danych o Lasach, czy wreszcie przygodnie spotkanych innych turystów, dotrze się do miejsca, z którego ruszaliśmy w zacieniony Zielony Las. A startowe punkty, do korzystania z których zachęcamy to aż trzy tzw. miejsca postoju pojazdów, stworzone specjalnie w tym celu. Dwa z nich znajdują się przy głównej arterii drogowej „Zielonego Lasu” tj. trasie pomiędzy Żarami i Łazem.