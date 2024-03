Wielka palma i inne atrakcje na wielkanocnym jarmarku w Zielonej Górze. Zobacz, co się tam dzieje w niedzielę | WIDEO, ZDJĘCIA

– W tym roku zaczęliśmy trochę wcześniej, bo i święta są wcześniej, zaczęliśmy w sobotę, 23 marca. Aż do czwartku, 28 marca można przyjść i zobaczyć, co mamy do zaoferowania – zaprasza na jarmark Weronika Bożejko z ZOK-u. – Ten weekend jest najbardziej intensywny, bo najwięcej się dzieje. Jest Kraszankowa Warsztatownia, Strefa Falubaziaka i karuzele, które zostaną do wtorku. Dzieci ustawiają się w kolejki mimo pogody. Jeśli chodzi o wystawców, jest ich podobna ilość, jak w ubiegłym roku. Warto zobaczyć, co tym razem naszykowali.