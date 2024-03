W niedzielę rowerzyści oblegają ścieżkę między Zieloną Górą a Nową Solą. Co tam się dzieje? | WIDEO, ZDJĘCIA

Otwarcie sezonu rowerowego. „Łączy nas ścieżka Zielona Góra - Otyń - Nowa Sól”

– Uważam, że to świetna inicjatywa, która łączy ludzi, a przede wszystkim pobudza nas do wysiłku fizycznego, a to jest z kolei dla naszego zdrowia – zachwala.

Ścieżka rowerowa Zielona Góra. Do pracy i dla turystów

Ścieżką między Zieloną Górą, a Nową Solą intensywnie jeździ Jakub Kosiak ze stowarzyszenia Cykliści z Soli. – Ta ścieżka to było jedno z moich marzeń. Pracuję w Zielonej Górze i chciałem dojeżdżać na rowerze z Nowej Soli, co było możliwe, ale było dosyć trudne, teraz ta ścieżka daje mi te możliwości. A gdyby ktoś twierdził, że to jest za daleko, to radzę kupić rower elektryczny i korzystać, ta ścieżka spełnia rolę komunikacyjną między miastami – wyjaśnia nowosolanin. I poleca ścieżkę też turystom. – Ścieżka ma na trasie wiele ciekawych punktów, Otyń, Niedoradz, Zatonie, to naprawdę dobry produkt turystyczny – zachwala J. Kosiak.