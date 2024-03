Wielkanoc na targu w Żarach. Na placu przy ulicy Lotników od rana był tłum, największa kolejka ustawiła się po wędliny

Przed świętami wielkanocnymi na żarskim targowisku prawdziwe tłumy. Już po 6 rano do stoiska z wędlinami ustawiła się kolejka.

Jak zawsze przed świętami odwiedziliśmy targ w Żarach. Już ok. 10 rano nie było tutaj tak tłoczno, ale chwilę po 6.00 do stoiska z wędlinami ustawiła się ogromna kolejka. Nie tylko wędliny, bo także jajka cieszą się ogromnym powodzeniem. Ceny od 80 groszy za sztukę, do nawet 2 zł. A przed świętami wielkanocnymi jaj na stole nie może zabraknąć, ludzie brali nawet po siedemdziesiąt sztuk.

Najlepszy majonez

- Ja sama robię majonez, więc zawsze kupuje świeże jajka i w sobotę będziemy z córką mieszać, tak nauczyła mnie mama i to jest dla mnie najlepszy majonez na świecie. Wystarczy żółtka ucierać z olejem, tak długo aż zgęstnieje, ale oleju dolewa się po trochę, dodaję też musztardę. No, trzeba się namachać pałką do ucierania, ale do sałatki jarzynowej jest najlepszy - mówi nam pani Janina.

W sobotę też na zakupy

Tradycyjnie w dzień targowy, zwłaszcza ten przedświąteczny, przy ulicy Lotników sporo samochodów i mało miejsc do parkowania. Ale kierowcy zdyscyplinowani, bo pomimo ogromnego zatłoczenia, udało się zrobić korytarz dla karetki, która jechała do chorego. Brawo dla kierowców! A zakupy na targu możecie zrobić jeszcze w sobotni poranek, warto się jednak spieszyć. Zajrzyjcie do naszej galerii i zobaczcie, co działo się na targu w piątek 29 marca. Czytaj też: Kwiaty to dusza ogrodu. Nasze najpiękniejsze kwiaty z pól i ogrodów, zobacz i zachwyć się kolorem!

Wielkanoc 2024. Co włożyć do wielkanocnego koszyczka? Czego symbolem są jajko, chrzan, sól i chleb?

Zobacz też: Targowisko w Żarach