Wielki konkurs wsadów podczas turnieju KO Streetball w Krośnie Odrzańskim! Piotr "Grabo" Grabowski lepszy od Rafała "Lipka" Lipińskiego

Dunk Contest, czyli konkurs wsadów na KO Streetball 2021 w Krośnie Odrzańskim!

To jeden z najbardziej widowiskowych momentów turnieju KO Streetball każdego roku, który ogląda największa liczba kibiców. Wydaje się z każdą następną edycją jest on jeszcze bardziej szalony i efektowny. W tym roku udało się ściągnąć do Krosna Odrzańskiego najlepszych, polskich specjalistów od widowiskowego wsadzania piłki do kosza. Po raz pierwszy w Polsce w jednym konkursie zmierzyli się ze sobą dwukrotny zwycięzca KO Streetball - Piotr "Grabo" Grabowski oraz Rafał "Lipek" Lipiński, który pięć razy zdobył tytuł mistrza.