Wielki sukces lubuskiej policjantki. Paulina Weryk z Krosna Odrzańskiego przywiozła medale z mistrzostw Polski w wyciskaniu sztangi!

Pod koniec kwietnia bieżącego roku we Wrocławiu odbyły się jubileuszowe X Mistrzostwa Polski Służb Mundurowych w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW & Mistrzostwa Polski VII Mistrzostwa Polski w Wyciskaniu Sztangi Leżąc RAW i EQ Federacji WPC Polska.

Policjantka z Krosna Odrzańskiego, asp. sztab. Paulina Weryk od dawna przygotowywała się do tych zawodów. W październiku ubiegłego roku, uczestnicząc w Mistrzostwach Polski i Mistrzostwach Służb Mundurowych w Trójboju Siłowym, wycisnęła na ławce poziomej 47,5 kg.

- Nie byłam w pełni usatysfakcjonowana z tego wyniku — opowiada P. Weryk. - Wiedziałam, że jestem w stanie osiągnąć więcej.

Jej ciężka praca, determinacja i wytrwałość przyniosły sukces, kolejne medale i życiowy rekord. Zawody zakończyła, wyciskając 55 kg, co dało jej finalnie srebrny medal w kategorii do 56 kg klasyfikacji mundurowej oraz dwa brązowe medale w kategorii Submaster mundurowej oraz kategorii do 56 kg w klasyfikacji WPC.