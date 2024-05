Tragedia w Lubuskiem - auto wjechało do rzeki. Małżeństwo zginęło na oczach dzieci. Prokuratura bada sprawę Łukasz Koleśnik

Sprawę utonięcia młodego małżeństwa pod Krosnem Odrzańskim bada prokuratura. Archiwum Polskapress

Prokuratura bada tragiczną sprawę, do której doszło w nocy 11 maja w okolicach Starego Raduszca, pod Krosnem Odrzańskim nad rzeką Bóbr. Młode małżeństwo wsiadło do samochodu i wjechało do rzeki. Kobieta i mężczyzna utonęli. Zostawili dwójkę dzieci.