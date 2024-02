Wiosna już za chwilę, a tu trwają żużlowe mistrzostwa Europy na lodzie

– Tor w Sanoku był dzisiaj bardzo szybki, można było rozpędzić się na maxa. Czułem duże wsparcie publiczności i oczywiście jestem bardzo zadowolony z wygranej. To jednak dopiero połowa drogi – mówił w sobotnie (24 lutego) popołudnie Franz Zorn. To 54-letni Austriak, który właśnie broni tytułu indywidualnego mistrza Europy w żużlu na lodzie. Tegoroczne mistrzostwa odbywają się w Sanoku na Podkarpaciu. Są one dwudniowe. O tytule zdecyduje suma punktów zdobytych w dwóch turniejach. Zorn w pierwszym swoim biegu musiał uznać wyższość Luki Bauera. W kolejnych swoich startach nie było na niego mocnych. Uzyskał bezpośredni awans do finału, a w nim prowadził od pierwszych metrów wyścigu.