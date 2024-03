Wiosna na targu w Żarach. Bratki i inne kwiatki zdominowały plac przy ulicy Lotników

Targowisko w Żarach we wtorki i piątki to jedno z najbardziej obleganych miejsc w mieście. Sporo aut przy ulicy Lotników, czasem zatory na rondzie im. Pracowników ZTD Dekora, zero miejsc parkingowych w okolicy to już norma. A przed zbliżającymi się świętami wielkanocnymi będzie jeszcze tłumniej. We wtorek 19 marca chętnych do zakupów na targowisku nie brakowało, a przysłużyła się do tego pogoda. Co prawda jest dosyć zimno, ale bardzo słonecznie.