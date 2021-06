Wnioski tylko online, a wypłata jedynie na konto. Ważne zmiany w programie Dobry Start!

Trzysta złotych na szkolną wyprawkę

Dobry Start to świadczenie dla rodziców i opiekunów dzieci uczących się oraz dla pełnoletnich uczniów do 20. roku życia, którzy nie są już na utrzymaniu rodziców. W przypadku osób z niepełnosprawnościami jest ono przyznawane do 24. roku życia. 300 złotych jest przyznawane bez względu na dochód rodziny i można je przeznaczyć między innymi na zakup podręczników, zeszytów oraz innych przyborów potrzebnych do nauki.