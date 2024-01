Woda wyżera połysk z wanny, a kolorem przypomina whisky. Co się dzieje z wodą z wodociągu w gminie pod Zieloną Górą?

Gmina Czerwieńsk. Jakość wody

Czy mogłabym prosić o interwencję i zainteresowanie się wodą u nas w Nietkowie gdyż jej stan jest beznadziejny. Wyżera nawet połysk w wannie. Jest zupełnie nie do picia i nie zgadzam się z opinią sanepidu. Bardzo proszę o interwencję, bo jeśli wyżera połysk z mojej wanny to, co z naszym organizmem? – zaapelowała pani Grażyna z Nietkowa.

Administratora wodociągu zobowiązano do podjęcia działań naprawczych mających na celu doprowadzenie jakości wody do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Komunikat zakończono podkreśleniem, że obowiązuje do odwołania.

To nie pierwsza sytuacja z gm. Czerwieńsk: