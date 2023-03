Wojsko zaprasza na targi służby i pracy. Zarobki zaczynają się tu od 5 tys. zł!

W piątek i sobotę 17-18 marca w hali Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku odbędą się Wojskowe Targi Służby i Pracy. Dziś w Lubuskiem służy w wojsku około 10 tys. osób, kolejne 2 tys. pracuje w cywilu.

- To będzie dobry czas i dobre miejsce, dla wszystkich, którzy chcą wiązać przyszłość z wojskiem i szukają swojej drogi zawodowej. Będzie promocja tych wszystkich możliwości, które daje dzisiaj wojsko – mówił w środę 15 marca wojewoda lubuski Władysław Dajczak. Wraz z płk. Grzegorzem Dyrką, szefem lubuskiego Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, zachęcał do wzięcia udziału w pierwszej edycji Wojskowych Targów Służby i Pracy. Odbędą się one w piątek i sobotę (17-18 marca) w hali Międzyrzeckiego Ośrodka Sportu i Wypoczynku (os. Kasztelańskie 8a). W oba dni będzie ona otwarta od 9.00 do 18.00.

- Te targi mają one na celu kompleksowe pokazanie możliwości, jakie daje dzisiaj wojsko dla naszych obywateli. Chcemy opowiedzieć o tym, jak zostać żołnierzem w różnych rodzajach wojsk. Będą więc przedstawiciele naszych uczelni wojskowych, będą przedstawiciele naszych chorążych, którzy opowiedzą, na czym polegają studia wojskowe, jak bardzo są atrakcyjne. Będziemy mówić też o nowych rodzajach służby wojskowej, jak rezerwa aktywna. Powiemy też o innych programach, jak klasy wojskowe czy klasy cyber.mil w szkołach średnich. Będzie można porozmawiać, zobaczyć nasz sprzęt, a jeśli ktoś się zdecyduje, to od razu złożyć wniosek o powołanie do służby wojskowej - mówi płk G. Dyrka.

Zarobki w wojsku? Od 5 tys. zł wzwyż

Wojsko kusi kandydatów do służby niezłym wynagrodzeniem.

- Jesteśmy atrakcyjnym „zakładem pracy”. Zarobki zaczynają się od 5 tys. zł. Do tego dodatki, możliwość rozwoju, możliwość pełnienia służby poza granicami kraju, pełnienia służby w ramach struktur NATO – wylicza płk Dyrka.

W jakim wieku można wstąpić do wojska?