Dwie sprawy dotyczące Łukasza Mejzy zabrane z Zielonej Góry. - Trzeciej nie oddamy - zapewnia nowy prokurator okręgowy. Co na to poseł?

Śledztwa dotyczące znanego polityka przeniesione z Zielonej Góry

– Prokuratorzy chcieli podjąć decyzję merytoryczną polegającą na sformułowaniu postanowienia o przedstawieniu zarzutów i one zostały zabrane do jednostek wyższego rzędu, i tam są prowadzone.

Podczas konferencji prasowej w siedzibie prokuratury w Zielonej Górze we wtorek, 23 kwietnia prok. Robert Kmieciak od kilku tygodni pełniący funkcję prokuratora okręgowego na pytanie, czy były wcześniej powody polityczne dotyczące zamrażania niektórych śledztw, odpowiedział, że sprawy zostały wstępnie sprawdzone i są co najmniej dwa przypadki przejmowania spraw prowadzonych w Zielonej Górze.

Trzy śledztwa dotyczące lubuskiego posła

Trzecia sprawa dotyczy oświadczenia majątkowego posła. W grudniu ubiegłego roku również Wirtualna Polska informowała, że poseł nie wpisał do oświadczenia jednej ze swoich nieruchomości. Wprawdzie zrobił korektę oświadczenia, ale nie uwzględnił poddasza, które zostało zaadaptowane i przynależało do mieszkania. W marcu do mieszkania na polecenie prokuratury weszli policjanci, którzy dokonali oględzin nieruchomości.

Łukasz Mejza zabiera głos

O komentarz w sprawie umieszczenia dwóch śledztw w politycznej zamrażarce zwróciliśmy się bezpośrednio do posła.

– Nie było chęci postawienia mi żadnych zarzutów. Sprawy zostały zabrane z Zielonej Góry zaraz na początku – zapewnia Łukasz Mejza. – Chyba że stawia się zarzuty bez przesłuchania tak, jak się stawia w Rosji putinowskiej czy Białorusi Łukaszenki.

Poseł podkreśla, że dowody niewinności przedstawi w sądzie, jeśli sprawy tam trafią.

Odnośnie ofert kontrowersyjnego leczenia ciężko chorych dzieci, Ł. Mejza zapewnia, że nie zarobił nawet złotówki, a sprawa jest wymysłem medialnym wymyślonym po to, aby uderzyć w ówczesny rząd RP, który reprezentował. Podkreśla, że nie doszło do podpisania żadnej umowy i nie będzie odpowiadał za to, co robił ktoś inny. Na pytanie o byłego współpracownika, zmarłego Tomasza Guzowskiego, który miał być przykładem takiej terapii, odpowiada: