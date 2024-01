WOŚP. Rademenez rapuje 12 godzin! Pokaz Freestyle’u z okazji 32. finału WOŚP! Przyjdźcie pod ratusz!

Rademenez, czyli Radosław Blonkowski, pod ratuszem w Zielonej Górze rapuje dla Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Będzie tu do światełka do nieba, dlatego zaprasza wszystkich do owiedzin. Każdy może napisać pozdrowienia, które artysta wplecie swoje rapowanie

Pod zielonogórskim ratuszem w niedzielę o godzinie 9.00 wystartował Rademenez. Będzie rapować do 21.00, do światełka do nieba. – Wpadajcie tutaj o dorzućcie się do rapującej skarbonki – zachęca do udziału w finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Radosław Blonkowski.

Rademenz często powtarza, że to ludzie dodali mu skrzydeł. Pomogli w wielu sytuacjach. I to stara się wspierać, kiedy tylko może, m.in. biorąc udział w akcjach charytatywnych. Od lat gra też w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy, kiedy to wszystkich łączy chęć pomagania chorym. A przecież nie ma w życiu niczego ważniejszego niż zdrowie.

Czytaj także:

Artysta zachęca wszystkich, by przyszli w niedzielę pod zielonogórski ratusz i dołączyli do rodziny WOŚP!

- Wrzuć hajs, napisz na kartce kogo pozdrowić, a Rademenez wplecie to w freestyle – zachęca. - Nie możesz dotrzeć na miejsce? Nie przejmuj się uruchomiliśmy eSkarbonkę, dzięki, której łatwo wesprzesz tą akcję. Wejdź w link do eSkarbonki (https://eskarbonka.wosp.org.pl/tymobakuwy)i zamiast imienia wpisz pozdrowienia, które usłyszysz na live’streamie.

Radosław Blonkowski od 20 lat daje się poznać jako artysta, kreator, społecznik. Jest muzykiem, MC, instruktorem breakingu. Uczy, bawi nie tylko młodych. W 2018 roku Rademenez pobił rekord Polski w długości rapowania bez przerwy. Po 4 godzinach 9 minutach i 4 sekundach powiedział skromnie: - Udało się! Rok później rapował już ponad 12 godzin i pobił kolejny rekord Polski.

Potem udało mu się pobić rekord 24 godzin rapowania bez przerwy. Wszystko dla małej Ani Orłowskiej, która choruje na SMA 1 - rdzeniowy zanik mięśni. A potrzebna była jej terapia genowa, która kosztuje ponad 9 mln zł. Rademenez rekordem chciał nagłośnić sprawę, by o walce dziewczynki dowiedziało się jak najwięcej osób.

- Tego 24-godzinnego rapowania nie zgłaszałem jako bicie rekordu. Nie o to chodziło w tym wydarzeniu – przyznaje Rademenez.

W 2021 roku Rademenez pobił rekord świata w rapowaniu bez przerwy. Zajęło mu to 36 godzin. „Zielonogórzanin rozpoczął swój wyjątkowy koncert o godzinie 9.00 w sobotę, a zakończył w niedzielę o 21.00 zmęczony, zachrypnięty i szczęśliwy. Publiczność nie kryła podziwu i wzruszenia" - pisaliśmy wtedy. I pokazywaliśmy specjalny certyfikat, potwierdzający, że Radosław Blonkowski został mistrzem świata. Był to wyczyn wyjątkowy również dla wszystkich Lubuszan, bo tym samym Rademenez wpisał się w Księdze Rekordów Guinnessa.

W 2021 roku otrzymał za swoją działalność Nagrodę Kulturalną, przyznaną przez prezydenta Zielonej Góry. Został też laureatem plebiscytu Nieprzeciętni 2021 radiowej Czwórki. Ale jak mówią znajomi, nie wyróżnienia są dla niego najważniejsze, lecz ludzie.

A wszystko zaczęło się, gdy mały Radek napisał na kartce swój pierwszy utwór i zaśpiewał go swojemu starszemu bratu.

- No, no – usłyszał wtedy. – Dobry jesteś. Daleko zajdziesz. Ale wiesz co, nie pisz na kartce, zajmij się freestyle’m.

Przeczytaj także:

Wideo Przełomowa terapia genowa, chłopiec zaczął słyszeć!