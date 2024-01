WOŚP w Sulechowie, dzień w wojsku, piłka z autografem Lewandowskiego, dzień w fotelu burmistrza

Na scenie wystąpiły dzieci z sulechowskiej przedszkoli, podopieczni SDK, kapela Prima Sort, gwiazda wieczoru formacja Jamajki i jako światełko do nieba odbył się pokaz laserowy. W gminie Sulechów kwestowało 95 wolontariuszy.

Przypomnijmy, że tegoroczny finał WOŚP to 1.680 sztabów - w tym 101 zagranicznych, aukcje internetowe, koncerty, wydarzenia sportowe, artystyczne i tradycyjne Światełko do Nieba. Finał WOŚP to także prawie 120 tysięcy wolontariuszy i wolontariuszek.