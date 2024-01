Aż 280 par zatańczyło poloneza w Parku Książęcym w Zielonej Górze Zatoniu. Na finał WOŚP!

WOŚP - polonez na finał. Było klimatycznie!

- Najważniejsze, że w tych bajkowych warunkach pałacu i kolorowych iluminacji mogliśmy poczuć magię Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – mówiła pani Anna. – To też taka nasza mała cząstka wspólnego organizowania tego cudownego dnia. Wszystko po to, by jak najwięcej zebrać pieniędzy na sprzęt medyczny. Wszyscy dobrze wiemy, jaka jest ta nasza służba zdrowia i jak wiele jeszcze trzeba zrobić, by było lepiej. Strach pomyśleć, co by się działo, gdyby nie wsparcie WOŚP. A to już 32 raz! To święto nas wszystkich!

Zdaniem pani Iwony, warto przeżyć takie chwile, bo dają bardzo dużo pozytywnej energii i wiary w to, że ludzie są po prostu dobrzy i chętni do pomocy.