Wydarzenia w Lubuskiem! Koncerty, wystawy, spotkania. Sprawdźcie, co się dzieje w weekend!

Świdnica, niedziela, 30 sierpnia, początek o godz. 15.00, teren nad Zalewem Świdnickim.

DZIEJE SIĘ W GORZOWIE

Gorzów Wlkp.

Kayah wystąpi w amfiteatrze

Ten koncert to spore wydarzenie! W sobotni wieczór na deskach gorzowskiego amfiteatru wystąpi znana i ceniona wokalistka Kayah. Koncert odbędzie się w ramach cyklu wakacyjnych koncertów organizowanych przez MCK pod hasłem "Miej czas na koncerty". Kayah jest wokalistką, kompozytorką, autorką tekstów oraz założycielką firmy fonograficznej Kayax. Jej dorobek artystyczny jest spory. Kayah od lat jest jedną z najbardziej rozpoznawanych i docenianych artystek w Polsce. Znana jest z takich wielkich przebojów jak "Supermenka", "Testosteron", "Prawy do lewego" czy "Śpij kochanie śpij".

Amfiteatr, sobota 29 sierpnia, 20.00, bilety: 50 zł.

Gorzów Wlkp.

Pełen energii Mrozu na gorzowskiej scenie

Mrozu w ostatnich latach podbił scenę polskiej muzyki rozrywkowej. W swojej muzyce łączy blues, soul i rock and roll. Na scenie daje z siebie wszystko, jego koncerty są pełne pozytywnej energii. Mrozu podbił listy przebojów, takimi numerami jak „Jak nie my, to kto” czy „Nic do stracenia”. Warto zaznaczyć, że jego trzeci krążek "Rollercoaster" zyskał status platynowej płyty. Jeśli lubicie pozytywne przeboje i dużą dawkę energii płynącej wprost ze sceny, koniecznie przyjdźcie w niedzielę do amfiteatru.

Amfiteatr, niedziela 30 sierpnia, 19.00, bilety: 50-130 zł.

Gorzów Wlkp.

Piknik Chopinowski, czyli muzyka klasyczna na leżakach

Filharmonia Gorzowska już kilka sezonów wcześniej wprowadziła cykl wakacyjnych spotkań z muzyką klasyczną, czyli Pikniki Chopinowskie. Pikniki odbywają się w niedzielę. To wyjątkowa okazja do tego, by posłuchać muzyki w klasycznej w atmosferze totalnego... luzu! Filharmonia gwarantuje leżaki, koce. Zabierzcie ze sobą znajomych, rodzinę, "coś na ząb" i cieszcie się chwilą!

W najbliższą niedzielę przed filharmonią (w przypadku niepogody koncert odbędzie się w budynku) na fortepianie zagra Michał Dziewior. W programie koncertu znajdują się utwory Chopina, Różyckiego i Szymanowskiego.

Błonia przed Filharmonią Gorzowską, niedziela, 16.00, udział darmowy.