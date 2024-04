18 konkursów w świetnej obsadzie na hipodromie w Drzonkowie

- Bardzo cieszy nas tak liczna i dobra obsada. Gościć będziemy członków polskiej kadry przygotowujących się do igrzysk olimpijskich w Paryżu, m.in. trzech najlepszych zawodników krajowego rankingu, w tym mistrza Polski Tomasza Miśkiewicza - Szymon Tarant, dyrektor zawodów. - Zawody codziennie trwać będą od rana do godzin wieczornych, jednak kibiców w szczególności zapraszamy w sobotnie popołudnie na konkurs Speed Masters zaliczany do światowego rankingu oraz wieczorem na konkurs skoków przy muzyce, koncert zespołu country i zmagania zaprzęgów parokonnych. Z kolei w niedzielę najpierw odbędzie się Memoriał Pauliny Kopacz, a o godz. 13:00 najważniejszy konkurs zawodów, czyli Grand Prix. Po nim jeszcze do rywalizacji przystąpią zaprzęgi.