Wypadek na drodze krajowej nr 31 w Ługach Górzyckich. Samochód potrącił pieszego!

Do wypadku w Ługach Górzyckich doszło w niedzielę, 31 marca. Na drodze krajowej nr 31 samochód osobowy potrącił pieszego. Na miejsce wysłano służby ratunkowe. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje, że droga jest całkowicie zablokowana.

Droga zablokowana, są objazdy

Obecni na miejscu policjanci wyjaśniają przyczyny wypadku. Utrudnienia w ruchu mogą potrwać do północy. GDDKiA informuje, że wyznaczono objazdy. Policjanci kierują samochody z Górzycy do Żabic i dalej do Czarnowa.

Mapa: do wypadku doszło w Ługach Górzyckich

