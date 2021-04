Wypadek w Babimoście. Motocyklista uderzył w barierki Urszula Baumann

Do groźnego wypadku doszło we wtorek, 20 kwietnia ok. godz. 15.30. Motocyklista uderzył w barierę ochronną. Ranny mężczyzna został przetransportowany śmigłowcem do szpitala.