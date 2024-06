Wyścig Baja Promo 2024 w Żaganiu! Ryczące maszyny na bezdrożach za Stalagiem!

Wyścig Can-Am Baja Promo jest przeznaczony dla zawodników bez licencji rajdowej. Do Żagania zjechali między innymi uczestnicy startujący motocyklami, quadami, pojazdami UTV. Na próby terenowe na bezdrożach poligonowych za Muzeum Obozów Jenieckich mieli dwa dni: piątek 31 maja 2024 i sobotę 1 czerwca 2024. Całkowita długość pokonywanej trasy to 177 km. Podczas drugiej rundy Can-Am Baja Promo Żagań zawodnicy rywalizowali na odcinku specjalnym liczącym 59 kilometrów, a próbę tę pokonywali trzykrotnie.

Rajd po żagańskich bezdrożach

W rajdzie wystartowali między innymi Grzegorz Mikuła ze Szczecina i Daniel Burzyński z Żar. Zaznaczyli, że to bardzo fajna impreza, dająca przedsmak wielkiego rajdu Baja Poland, który odbędzie się 22-25 sierpnia na poligonach od Szczecina do Drawska Pomorskiego i będzie stanowił kulminację sezonu rajdowego w Polsce. - Żagań ma bardzo dobre warunki do rajdów terenowych, z czego chętnie korzystamy - powiedzieli nam kierowcy obaj rajdowi.