Wystawa psów rasowych z całego świata w Lubuskiem. Tyle uśmiechniętych mordek w jednym miejscu, wszystkie piękne! | ZDJĘCIA, FILM

Co więcej, do wystawy zgłoszono około 200 ras. Można było podziwiać psy wszelkich maści - od rzadkich przez te bardziej popularne, od mniejszych, po ogromne, ważące kilkadziesiąt kilogramów czworonogi. Możemy się o nich wszystkich rozpisywać w nieskończoność, dlatego zajrzyjcie do naszej galerii zdjęć i obejrzyjcie krótki film. Banan na twarzy od ucha do ucha gwarantowany!