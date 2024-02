Z Gorzowa do Zielonej Góry pociągiem w 70 minut? Tego chcą samorządy

O potrzebie takiego połączenia kolejowego samorządy mówią od lat. Ich zdaniem Kolejowa Magistrala Zachodnia ma stanowić „kręgosłup” komunikacyjny województwa, podobnie jak S3, jeśli chodzi o drogi. W sprawie magistrali samorządowcy spotykali się już nie raz. We wtorek 27 lutego zrobili to z kilku powodów.

Magistrala, czyli stare łączy się z nowym

Kolejowa Magistrala Zachodnia miałaby biec od Świnoujścia przez Szczecin, Kostrzyn nad Odrą, Gorzów, Międzyrzecz, Świebodzin, Zieloną Górę do Świebodzin. W sporej części opierałaby się ona na już istniejących torach, ale wymagałaby też budowy nowych. W Lubuskiem oznaczałoby to konieczność zbudowania dwóch odcinków: Gościkowo-Świebodzin (14 km) oraz Świebodzin-Sulechów (17 km). Potrzebne byłoby też zbudowanie łącznicy w Kostrzynie (1,5 km), która połączyłaby odcinki Szczecin – Kostrzyn i Kostrzyn – Gorzów. Szacuje się, że prace miałyby kosztować 1,2 mld zł.

Dziś z północnej do południowej stolicy województwa bezpośrednie pociągi jeżdżą przez Zbąszynek. Trasa ma długość 127 km. Najszybsze połączenie to 124 minuty.

Szybciej nie tylko po Lubuskiem

Dzięki magistrali szybsze połączenia byłyby także z miastami poza naszym regionem.

- Magistrala zachodnia, czyli połączenie naszych dwóch stolic, to bardzo istotny element komunikacji. Nie mniej ważne jest połączenie kolejowe z zewnętrznymi aglomeracjami – z Poznaniem, Wrocławiem, Szczecinem i Berlinem. Dzięki temu będziemy się lepiej rozwijać, ale też zatrzymywać u nas młodych mieszkańców województwa lubuskiego. Dzięki komunikacji będą mogli podejmować pracę na zewnątrz, ale będę mogli szybko wrócić – mówi wojewoda Marek Cebula. - Jeżeli nie wciśniemy przycisku „start”, nie ruszymy do przodu. Realizacja projektów rozbudowy linii kolejowych trwa wiele lat, dlatego bierzmy się do pracy – dodawał.