Matura 2024: maturę w Gorzowie zdaje ponad tysiąc osób. Takie były ostatnie chwile przed egzaminem

- Cztery lata się uczyłem. Przez ostatni miesiąc trochę ciężej. Myślę, że będzie dobrze. Spodziewam się, że na maturze będzie „Lalka” – mówił nam we wtorek 7 maja przed 9.00 Ignacy Duda, jeden ze stu kilkudziesięciu maturzystów w I Liceum Ogólnokształcącym w Gorzowie. Do egzaminu podchodził z pozytywnym nastawieniem. - Stresuję się trochę, ale się nie boję – mówił z uśmiechem. - A ja spodziewam się wszystkiego. Nic mnie nie zaskoczy. Jestem gotowy na wszystko. To dodatkowy sprawdzian – mówił z kolei Hubert Stępniewski, kolejny maturzysta z „Puszkina”.

W Lubuskiem do matury przystąpi ponad 6 tysięcy uczniów. Trzymamy kciuki!

W tym roku chęć zdawania matury zgłosiło 1192 uczniów. W tej grupie 606 osób to absolwenci liceum ogólnokształcącego, a 575 to absolwenci technikum. Do matury podchodzi też 11 absolwentów szkoły branżowej II stopnia.

Tegoroczne matury potrwają od 7 do 24 maja. W pierwszym dniu jest egzamin z języka polskiego, w drugim – z matematyki, a w trzecim – z języka angielskiego (wszystkie egzaminy na poziomie podstawowym). Aby otrzymać świadectwo dojrzałości w 2024 r. absolwenci muszą obowiązkowo przystąpić także do jednego egzaminu z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.



Czytaj również:

Matura czas start! W Gorzowie przystąpiło do niej ponad tysiąc uczniów