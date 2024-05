Matura w Żarach. W Liceum Ogólnokształcącym im. B. Prusa ogromne emocje przed egzaminem

Matura - część pisemna

język polski – na poziomie podstawowym,

matematyka – na poziomie podstawowym,

język obcy nowożytny – na poziomie podstawowym,

język mniejszości narodowej – na poziomie podstawowym (wyłącznie absolwenci szkół lub oddziałów z językiem nauczania danej mniejszości narodowej).

Absolwenci mają też do wyboru jeden przedmiot dodatkowy na poziomie rozszerzonym. Egzaminy pisemne i ustne potrwają do końca maja. Tradycyjnie już tuż przed maturą zajrzeliśmy do hali sportowej przy Liceum Ogólnokształcącym w Żarach. Tutaj przed przystąpieniem do egzaminu spore emocje widać na twarzach absolwentów szkoły. - Życzę wam połamania piór, bądźcie pewni siebie i dajcie z siebie wszystko, żeby jak najlepiej napisać - mówiła Elżbieta Malendowicz, dyrektor szkoły. A my trzymamy kciuki za wszystkich maturzystów! Wyniki egzaminów zostaną podane 9 lipca.

