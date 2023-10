Zagroda Młyńska w Bogdańcu otwarta po remoncie. W weekend bezpłatne zwiedzanie

Zagroda Młyńska w Bogdańcu to jeden z piękniejszych zakątków w okolicach Gorzowa. Znajdujący się tu młyn ma prawie dwieście lat, bo zbudowano go w 1826. Od prawie czterdziestu lat jest on częścią dzisiejszego Muzeum Lubuskiego w Gorzowie.

Remont młyna, wozowni, kuźni czy mieszkania młynarza rozpoczął się w 2020. Trwał trzy i pół roku (a kosztował 9 mln zł). Teraz można zobaczyć jego efekty.