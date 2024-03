Zamaskowany mężczyzna napadł na sklep w Słubicach. Na głowie miał pończochę

Wyrwał kobiecie telefon

- Mężczyzna z pończochą na twarzy wbiegł do sklepu, krzycząc do sprzedawczyni, że ma mu dać pieniądze. Siłą wyrwał kasjerce telefon i rzucił nim o podłogę. Następnie ukradł gotówkę z kasy. Zginęło ok. 10 tys. zł – informuje starszy aspirant Ewa Murmyło, z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach.

.

Całe zdarzenie zostało zarejestrowane. Właściciel sklepu przekazał funkcjonariuszom nagranie ze sklepowego monitoringu. Ułatwiło ono policyjne śledztwo.