Zanosi się na jednostronny finał. Czy Enea Falubaz Zielona Góra może być już pewny awansu?

Pierwszy mecz finałowy play off I ligi odbędzie się w piątek 29 września w Rybniku, początek rywalizacji o godz. 19.00 (transmisja w Canal+ Sport 5). Zdecydowanym faworytem rywalizacji jest Falubaz i to nie tylko dlatego, że w tym sezonie z kompletem zwycięstw pewnie awansował do finału rozgrywek. Szanse na to, że decydujący o awans do PGE Ekstraligi dwumecz będzie miał wyrównany charakter zmalały po kolejnej kontuzji w zespole ROW-u Rybnik.