Zarobki żarskiego starosty i składy komisji stałych. Za drugim razem udało się przegłosować uchwały

Radni powiatu żarskiego spotkali się na trzeciej w tej kadencji sesji. Tym razem udało im się podjąć uchwały w sprawie składu komisji stałych oraz wynagrodzenia starosty. Podczas sesji w ubiegłym tygodniu nie doszło nawet do głosowania, jeden z radnych złożył wniosek o zdjęcie wspomnianych punktów z programu obrad, bo żadna z uchwał nie miała uzasadnienia. We wtorek 21 maja zastrzeżeń już nie było i udało się przegłosować składy komisji oraz pensję starosty. Wynagrodzenie zasadnicze Bogdana Kępińskiego wyniesie 10 tys. złotych, dodatek funkcyjny to 3 tys. 400 zł, dodatek specjalny - 30 procent łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego to 4 tys. 20 zł. Razem to 17 tys. 420 zł brutto.