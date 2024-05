Mieszkańcy Żar zapłacą więcej za odprowadzanie ścieków. Podwyżka już obowiązuje, jak podkreśla prezes ZWiK, była konieczna

Wszystko takie drogie

Nadrobić stracony czas

- Wszystkie spółki wodociągowe w Polsce miały ograniczone budżety przez działalność Wód Polskich, odgórnie były blokowane wzrosty taryf. Rosły nasze koszty związane z poborem energii, paliwami, koszty pracy, a regulator w postaci Wód Polskich nie pozwalał aktualizować stawek i opłat za wodę. To doprowadziło do tego, że 70 procent spółek wodociągowych w kraju jest na minusie. To jest pięć straconych lat, teraz nie będziemy szli do przodu, tylko będziemy nadrabiać ten stracony czas - wyjaśniał nam M. Goraj kilka dni temu, podczas naprawy magistrali przy rondzie Konstytucji 3 Maja. - Nie ma takich inwestycji, które doprowadzą do tego, że awarie znikną, będziemy dążyć do tego, żeby było ich jak najmniej, żeby był jak najmniej uciążliwe. Być może będziemy wprowadzać systemy, które będą monitorować przepływy w sieci i na wczesnym etapie awarie wykrywać. Ale na to są potrzebne pieniądze.

