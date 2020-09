Żary znów spisały się na medal. Młodzi lekkoatleci rywalizowali na Swiss Krono Cup. Nie zabrakło świetnych rezultatów

- Jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne, to przy świetnej współpracy z miastem i firmą Swiss Krono niczego się nie obawialiśmy – mówił prezes Agrosu Żary Damian Fedorowicz. – Nie wiedzieliśmy tylko do końca, jak będzie z frekwencją, ale ta też dopisała. Przyjechało do nas 250 zawodników i w tych czasach jest to niezły sukces. Na naszym mityngu sportowcy mogli wyrobić minima na mistrzostwa Polski. Corocznie staramy się podnosić rangę imprezy. Naszym trenerom zależało na jak najlepszych wynikach, które przybliżą żarskich lekkoatletów do MP. Żarski mityng był świetnym przetarciem przed najważniejszą imprezą, która dopiero przed nami – podsumował włodarz.

Gospodarze dali radę

Powody do radości miał opiekun żarskich sportowców. Jego podopieczni stanęli na wysokości zadania i osiągnęli dobre rezultaty. - Jesteśmy bardzo zadowoleni, mimo tego, że mityng odbył się w środku tygodnia – mówił nam trener Agrosu Dariusz Wisz. – Musieliśmy przestrzegać pewnych obostrzeń, dlatego mogliśmy dopuścić do startu maksymalnie 250 osób i tyle też zjawiło się w Żarach. Przyjechały do nas kluby z województwa lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego i śląskiego. Na 100 i 200 metrów biegała też reprezentantka Białorusi. Dla młodych lekkoatletów był to ostatni weekend na wypełnienie minimów na mistrzostwa Polski, które odbędą się we wrześniu. Żarska bieżnia pozwala osiągać świetne wyniki. Wszyscy sobie ją chwalą. Nie wiem, o co chodzi, ale mamy chyba dobre kontakty z górą, bo zawsze mamy wiatr w plecy i słońce. Oby tak dalej, bo wtedy ludzie chętnie będą do nas przyjeżdżać – zakończył szkoleniowiec.