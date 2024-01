Zastal Zielona Góra dzielny i waleczny, ale bez punktów. Stołeczna Legia lepsza od zielonogórzan

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Legia Warszawa 71:92

Gospodarze dość szybko doprowadzili jednak do wyrównania. Po trójce Kołodzieja w 15 minucie było 25:25. Skrzydłowy Zastalu wniósł dużo dobrego do gry w ataku i dzielnie wspomagał Groselle’a. Dzięki skutecznym i szybkim akcjom w ataku Zastal w 17 minucie po trójce Pawła Kikowskiego wyszedł po raz pierwszy na prowadzenie (32:30). Ostatnie minuty to jednak przewaga gości, którzy poprawili grę w obronie, a do tego Raymond Cowels zaczął trafiać za trzy punkty. (do przerwy uczynił to czterokrotnie). Zielonogórzanie do przerwy przegrywali, ale nieznacznie 43:47 głównie w wyniku słabszej postawy na tablicach (15:23) i lepszej skuteczności legionistów w rzutach z dystansu.