Dopóki starczyło sił. Zastal Zielona Góra nie sprostał ostrowskiej Stali

Enea Stelmet Zastal Zielona Góra - Arged BM Stal Ostrów Wlkp. 87:92

Zastal przystąpił do meczu bez Jana Wójcika, który wylądował w szpitalu. Zawodnik przeszedł zabieg i czeka go zapewne przerwa w grze. Wystąpił za to po kilkutygodniowej przerwie Darious Hall.