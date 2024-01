"Zatopiły" 2023 rok. EKM Lubuskie Morsy w swoim szalonym stylu świętowały Sylwestra i pożegnały stary rok

W niedzielny poranek, 31 grudnia, kiedy słońce leniwie podnosiło się zza horyzyntu, Lubuskie Morsy w szampańskich nastrojach weszły do wody na Dzikiej Ochli, aby życzyć sobie szczęśliwego nowego roku.

Zimna kąpiel, muzyka, jedzonko

Ekipa MorsŚwirów dziś rano na Dzika Ochla się zebrała Gdyż rok 2023 pożegnać razem chciała W radosnych nastrojach do wody weszliśmy I życzenie Szczęśliwego Nowego Roku sobie i wszystkim wkoło składaliśmy W kreacjach sylwestrowych wszyscy przybyli A co niektórzy nawet w garnitur się wbili Potem sto lat Przemkowi odśpiewaliśmy I przy suto zastawionym stole biesiadowaliśmy Przy muzyce nóżką potupaliśmy Za Nowy Rok toast wznieśliśmy I tak miło wspólnie ten rok zakończyliśmy

Możemy im tylko pozazdrościć kreatywności, bo są jednymi z nielicznych, którzy w tak wyjątkowy, nieco szalony pożegnali 2023 rok. A było to tak...

Zacznijcie morsować

Nie morsujecie jeszcze? Może już czas najwyższy spróbować? Prawda jest taka, że kąpiele w lodowatej wodzie przynoszą naprawdę ogrom korzyści, ale podobnie jak w przypadku innych aktywności, trzeba robić to z głową! Z jednej strony morsowanie posiada mnóstwo prozdrowotnych zalet i daje bardzo pozytywne efekty sportowe, zaś z drugiej jest porównywane przez lekarzy do krioterapii stosowanej, np. przy stwardnieniu rozsianym. Jak zacząć morsować? Gdzie w Lubuskiem mamy najlepsze miejsca do morsowania? Kto może morsować?